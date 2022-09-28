Кто будет крайним?
- Аббас Галлямов
- 28.09.2022, 14:54
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Убедить общественность в том, что Путин не виноват, Кремлю вряд ли удастся.
Пытаясь спасти для себя ситуацию с точки зрения общественного мнения, кремлевская пропаганда бросилась перекладывать ответственность за мобилизационные перегибы на подчиненных. Это, мол, военкомы с губернаторами прямую президентскую линию искривляют.
Убедить общественность в том, что Путин не виноват, Кремлю вряд ли удастся, а вот чего он почти наверняка добьется, так это укрепления в рядах бюрократии ощущения того, что «президент нас крайними сделать хочет».
В другой ситуации - будь режим по-прежнему на коне - этим фактором можно было бы и пренебречь: мало ли, чего эти чинуши там думают. В ситуации, когда Путин и без того слабеет, а бюрократия пытается понять, не пришла ли пора его сливать, все эти пропагандистские игры могут оказаться смерти подобны.
Знаете, в какой момент была решена судьба Януковича? Когда он заявил, что санкционирует разбирательство с бойцами «Беркута», избившими ночью протестующих студентов. Силовики поняли, что президент их сдал и в ответ сами его слили.
Нечто похожее может произойти сейчас и с Путиным.
Аббас Галлямов, Telegram