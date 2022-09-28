Ученые обнаружили на дне Северного моря якорь возрастом 2000 лет 28.09.2022, 19:40

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Якорь такого размера можно было использовать только на очень большом судне.

Большой якорь римской эпохи был извлечен со дна южной части Северного моря у побережья Саффолка. Изготовленный из кованого железа якорь имеет длину 6 футов 6 дюймов и весит 200 фунтов. Его точное время еще не датировано, но особенности его конструкции и изготовления указывают на то, что это римский якорь возрастом от 2000 до 1600 лет. Якорь такого размера можно было использовать только на очень большом судне. По оценкам, это было около 600-600 тонн, это было бы одно из крупнейших римских торговых судов. Об этом пишет Тhe Нistory Вlog (перевод — lenta.ua).

Classis Britannica был региональным флотом римской провинции Британия и первым военно-морским флотом Британии. Хотя было обнаружено очень мало физических морских свидетельств, он действовал с середины первого века до середины третьего века и использовал торговые суда для перевозки продуктов питания, войск, лошадей и военной техники, такой как катапульты и тараны.

Брэндон Мейсон из компании Maritime Archeology Ltd часами наблюдал за якорем, пока он лежал на дне моря. Он был на борту Glomar Wave, когда якорь был поднят более чем на 140 футов на поверхность и доставлен на берег.

Он сказал: «Все указывает на то, что это римский якорь, которому почти 2000 лет, что является невероятно редким памятником истории. Если эта дата подтвердится, будет трудно переоценить ее значение — мы знаем только о трех якорях до викингов из северных европейских вод за пределами Средиземноморья, и только два действительно уцелели.

«Мы считаем, что эта находка может быть старейшим и одним из крупнейших сохранившихся примеров, что дает нам веские доказательства невероятной активности, которая, должно быть, происходила в водах во времена Римской империи, но о которой мы знаем относительно мало.

Впервые якорь был обнаружен в 2018 году во время обследования морского дна перед строительством морской ветряной электростанции East Anglia ONE. Строительство продолжалось, но якорь находился под постоянным наблюдением и охранялся зоной отчуждения. Долгосрочные заботы о сохранении побудили морских археологов поднять якорь в прошлом году.

Якорь в настоящее время подвергается консервации, изучению и визуализации, чтобы помочь уточнить его возраст и происхождение. Владельцы ветряных электростанций ScottishPower Renewables заказали подробный анализ материала якоря, в котором будут использованы ранее не использовавшиеся научные методы. После завершения этой работы якорь станет постоянной экспозицией в музеях Колчестера и Ипсвича в 2025 году.

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