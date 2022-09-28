Бобруйчане массово получают повестки из военкомата
- 28.09.2022, 20:10
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На предприятиях города идет сбор сведений о военнообязанных.
Военнообязанные бобруйчане массово сообщают «Бобруйск Online», что им в последние дни приходят повестки из военкомата для получения мобилизационного предписания.
Также на многих предприятиях и в организациях Бобруйска у мужчин сверяют прописку, настоящий адрес проживания, номера мобильного и домашнего телефонов.
Ранее сайт Charter97.org сообщил, что в Беларуси по приказу военкоматов начат сбор сведений о военнообязанных.