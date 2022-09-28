В Беларуси по приказу военкоматов начат сбор сведений о военнообязанных 1 28.09.2022, 17:35

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Чиновники в исполкомах просят мужчин представить им свои личные данные.

Местные власти начали сбор данных о мужчинах по требованию военкоматов. Читатели «Белсата» сообщают, что чиновники просят мужчин представить им свои личные данные.

Читатель рассказал, что в сельсовете, куда он пришёл за справкой, работники учреждения начали расспрашивать его данные. Попросили дать личный номер телефона, показать водительское удостоверение.

«Я очень удивился такому вопросу и переспросил, а зачем им мое водительское удостоверение. В ответ прозвучало, что это требование военкомата, который начал собирать сведения о всех военнообязанных мужчинах», – говорит читатель.

Мужчина отмечает, что удивился этому, поскольку никогда ранее военкомат не собирал таких данных. К тому же, как может так быть, что государственные структуры не могут получить одна от другой сведения о гражданах.

Тем временем в Беларуси после встречи в Сочи Лукашенко с Путиным, силовики начали внезапную проверку боевой и мобилизационной готовности воинской части №06752, которая находится в Мачулищах под Минском. Поступают сообщения о том, что в нашу страну по железной дороге направят военные эшелоны из России. Эксперты заявляют, что Лукашенко может отдать приказ о вступлении Беларуси в войну против Украины на стороне Кремля.

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