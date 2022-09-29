Медики назвали три простых шага для повышения работоспособности мозга

Медики назвали три простых шага для повышения работоспособности мозга2
- 29.09.2022, 9:58
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Они особенно важны для людей в возрасте.
Как и в остальном организме, в мозгу во время старения происходят изменения, которые ухудшают его работу. Тем не менее, три фактора могут в значительной степени способствовать тому, чтобы мозг оставался здоровым и работоспособным в пожилом возрасте.
Новое исследование с участием специалистов из Университета Исландии направлено на выявление важных факторов, поддерживающих работу основных структур мозга — серого и белого вещества. Результаты были опубликованы в журнале Brain Sciences.
С возрастом мозг постепенно теряет свою эффективность. Это заметно, например, в том, что о встречах часто забывают, приходится делать заметки в качестве напоминаний или больше невозможно без усилий следить за разговорами, объясняет команда.
Однако можно тренировать мозг так, чтобы он оставался работоспособным дольше. «Ключами к нашей нервной системе являются серое и белое вещество», — говорит автор исследования профессор Хермундур Зигмундссон в пресс-релизе Норвежского университета науки и технологий (NTNU).
Оценка большого количества исследований показала, что существуют способы поддерживать работоспособность как серого, так и белого вещества.
По мнению исследователей, особенно выделяются три фактора. Это:
физическое движение,
социальное взаимодействие с другими людьми,
страсть к новым вещам.
Упражнения противодействуют старению мозга
По словам ученых, если вы мало тренируетесь, ваше тело становится ленивым, как и ваш мозг. «Активный образ жизни способствует развитию центральной нервной системы и противодействует старению мозга», — объясняет профессор Зигмундссон .
Социальные взаимодействия с другими людьми
На самом деле есть люди, которые не возражают проводить большую часть своей жизни в одиночестве или контактировать только с несколькими людьми. Однако для подавляющего большинства людей очень важны социальные контакты.
«Отношения и взаимодействие с другими людьми способствуют ряду сложных биологических факторов, которые могут предотвратить замедление работы мозга», — объясняет профессор Зигмундссон.
Страсть к новым вещам
Многим людям трудно осваивать новые вещи и виды деятельности, особенно по мере взросления. Сильный интерес к познанию нового благотворно влияет на мозг. Эксперты сообщают, что разнообразные раздражители являются ключевым фактором в поддержании структур мозга.
«Страсть, то есть сильный интерес к чему-либо, может быть решающим, движущим фактором, побуждающим нас к познанию нового. Со временем это влияет на развитие и обслуживание наших нейронных сетей», — объясняет профессор Зигмундссон.
Подводя итог, необходимо тренировать как тело, так и мозг, чтобы свести к минимуму постепенное снижение. Три упомянутых выше фактора могут не только способствовать поддержанию хорошего качества жизни , но и способствовать здоровому старению .
«Развитие мозга тесно связано с образом жизни. Физические упражнения, отношения и страсть помогают развивать и поддерживать основные структуры нашего мозга по мере старения», — резюмирует профессор Зигмундссон.