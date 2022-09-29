Бросали танки и КамАЗы: россияне рассказали, как убегали из-под Изюма
- 29.09.2022, 10:07
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Украинская разведка перехватила панические переговоры оккупантов.
Российские военные обсуждают, как бежали оккупанты из Изюма Харьковской области. Захватчики жалуются, что бросали все: от САУ «Пион» до танков, КамАЗов и РСЗО «Торнадо».
Об этом сообщается в разговоре оккупантов, который перехватило ГУР МО.
«Изюм как потеряли?», - спрашивает один россиянин у другого.
"Ну, говорят, там просто скопление было и чтобы в окружение не попасть, они отступили. Там прям до Купянска", - отвечает оккупант.
Собеседник жалуется ему, заявляя: «Покидали все. Пионы - эти дальнобойные 152-е..., камазы там, торнады, там конец технике».
Захватчик говорит товарищу, что якобы оккупанты «30 деревень сдали».
На что тот отвечает: «Там от Изюма до Купянска все сдали».