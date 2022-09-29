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Украинский спецназ разгромил колонну врага в Донецкой области

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  • 29.09.2022, 15:07
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Украинский спецназ разгромил колонну врага в Донецкой области

Момент удара по российскому танку показали на видео.

Украинские воины продолжают уничтожать вражескую технику и живую силу российской оккупационной армии. Спецназначенцы Национальной гвардии ударили по российской колонне в Донецкой области.

В частности, был уничтожен танк противника. Видео ударов показали в Управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

«Спецназначенцы Национальной гвардии уничтожили танк противника в Донецкой области. Оставшаяся часть колонны была обстреляна», – отметили в СтратКоме.

На видео видна движущаяся по дороге российская колонна. В какой-то момент украинские воины подбивают движущуюся во главе нее бронетехнику. Она загорается.

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