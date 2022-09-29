Алла Пугачева уехала из России вместе с детьми

Алла Пугачева уехала из России вместе с детьми7
- 29.09.2022, 15:23
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Без обратного билета.
Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на источники. Российскую певицу Аллу Пугачеву заметили в московском аэропорту «Внуково».
По информации «Пятого канала», она улетела в Израиль без обратного билета.
20 сентября на певицу пожаловались в полицию из-за ее поста, в котором она попросила Минюст РФ объявить ее «иноагентом» — вслед за мужем, комиком Максимом Галкиным.
В своей публикации она назвала его «настоящим патриотом России», который желает своей стране «мирной жизни, свободы слова» и «прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели». На артистов обрушились с критикой пропагандисты и чиновники.