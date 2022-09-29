На границе Беларуси и России появились военные посты 1 29.09.2022, 17:01

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Водители стоят в пробках.

Автомобилисты, которые ехали из России в Беларусь, сообщили, что впервые за многие годы столкнулись со сложностями при пересечении границы. Autonews.ru разобрался, что сейчас происходит и о чем надо знать водителям, собирающимся в соседнюю республику.

Посты и проверки документов

Дорожные заторы на пути из России в Беларусь пока несравнимы с пробками на переходах в Грузию и Казахстан, но с некоторыми трудностями при прохождении границы автомобилистам столкнуться придется.

Как сообщают водители, на ведущих в Беларусь трассах на территории России уже установлены военные посты и уезжающих проверяют.

Например, автомобилист из Смоленска пожаловался, что его остановили на так называемом Витебском переходе, который расположен за российским городом Рудня.

«На границе стоит блокпост, причем раньше его не было. Российские военнослужащие останавливают все машины и просят показать документы. У всех лиц мужского пола проверяют паспорта и просят пройти регистрацию. Мне 65 лет, я в армии-то никогда не служил по состоянию здоровья, в Беларусь езжу регулярно за лекарствами. Исключения для меня никто делать не стал, пришлось потерять время, пока записывали данные», — поделился водитель.

В аналогичной ситуации оказался автомобилист из Москвы, который представился Денисом. По его словам, на границе военные ищут тех, кто получил повестку, однако, пока он находился на блокпосте, таких граждан не выявили.

«Такое впечатления, что они сами не знают, что делать. Ходят, задают вопросы про повестку. Каких-то баз или списков я у них не видел. В итоге все ограничивается стандартным опросом и переписыванием данных. Только водителей зря нервируют», — резюмировал он.

«Поговорили с военным, что называется, по душам. Говорит, приказ — значит, должны проверять, что поделать. При этом, что за базы у них есть, отвечать отказался, пояснил лишь с улыбкой, что, раз меня там пока нет, «выпускают», — заключил водитель.

На момент публикации материала сервис «Яндекс.Карты» показывал, что длина пробки на Минской трассе в районе населенного пункта Буда составляет чуть более 1 км, а на дороге на Витебск (тут пропускной пост находится за деревней Кругловка) — около 500 м. В Брянской области на дороге на Гомель у поселка Красный Камень пробка тоже около 500 м.

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