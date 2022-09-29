ВСУ уничтожили особый батальон ВС РФ 29.09.2022, 17:29

Российская армия бежала из Изюма, оставив горы техники.

Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало очередной перехват разговора российских оккупантов.

Один из них рассказал, что недавно они оставили Белогородку (скорее всего, он ошибся и речь о Белогоровке; заметим, что российские оккупанты часто путают украинские села и плохо запоминают названия даже тех, где сами были).

Оккупант рассказал, что его подразделение попало в окружение, в котором неделю сидело…

«Сегодня при поддержке какой-то танковой армии, наш комбат и еще кто-то там один поехали, бл.., про..бали.. Наши пытаются зайти к ним… там какие-то башкиры, бл.., особый батальон, нах..й. Они пошли и тоже их спалили…», — рассказал оккупант.

Затем он рассказал, как российская армия бежала из Изюма, бросая горы техники. И вместе с другом посмеялся над тем, как россияне бегут за границу от мобилизации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».