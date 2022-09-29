Россияне массово снимают квартиры на сутки в Минске 1 29.09.2022, 18:16

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Цены на квартиры выросли.

Сразу после объявления мобилизации в России на границах стали выстраиваться огромные очереди — люди, чтобы не быть призванными на войну в Украину, бежали в соседние страны, в том числе и Беларусь. Сколько россиян сейчас находится в нашей стране, сказать невозможно. Скорее всего, много. Об этом можно судить хотя бы по тому, что заняты и забронированы на несколько недель вперед практически все квартиры, сдающиеся в Минске посуточно. Одна из арендодателей рассказала «Зеркалу», что «снимают жилье растерянные мужчины из России», а из-за повышенного спроса цены на квартиры выросли на 30%.

«Останавливаются, чтобы спокойно обдумать, что им делать дальше»

Светлана (имя изменено) — владелица ряда столичных квартир, некоторые из них она сдает в посуточную аренду. По ее словам, в Минске снять квартиру на сутки сейчас очень тяжело — практически все жилье занято или зарезервировано на ближайшие недели. Причем, разобрали все квартиры, независимо от того, в каком районе они расположены.

— Сегодня наши основные арендаторы — это мужчины из России. Кто-то снимает жилье на пару дней или неделю, кто-то сразу на месяц. Останавливаются у нас, чтобы спокойно обдумать, что им делать дальше, решить, куда ехать. Многие просят о возможности продления срока аренды, — рассказала Светлана.

Собеседница говорит, что россиянам забронировать квартиру сейчас сложнее, чем раньше, потому что Россию и Беларусь отключили от популярных сервисов по аренде жилья Airbnb и Booking, людям приходится искать доступные варианты на других ресурсах.

Цены на рынке краткосрочной аренды квартир резко пошли вверх, что напоминает анекдот: «Сколько квартира на сутки?» — «100 долларов». — «Почему так дорого для Белоруссии?» — «300». Светлана отметила, что этот грустный юмор действительно правдив, но не потому что к россиянам плохо относятся и наживаются на них, а потому что арендодатели — это бизнесмены, которые пользуются моментом, чтобы заработать, особенно после длительного затишья, связанного с коронавирусными ограничениями.

— У меня и моих коллег нет ненависти или агрессии к россиянам, никто из нас не заявляет квартирантам, мол, раз ты русский, то квартиру тебе не сдам. Я вижу, что к нам едут растерянные люди, они бегут из своей страны с минимумом вещей, как будто при пожаре выскочили из дома. Это люди разных профессий: предприниматели, менеджеры, айтишники и другие. Большинство из них не поддерживают войну в Украине. Например, из 30 квартирантов, которые побывали у меня с начала мобилизации, только двое за действия российских властей.

Из-за того, что спрос на жилье превышает предложение, цены на аренду квартир подросли примерно на 30%. Будет ли стоимость аренды жилья расти дальше, Светлана судить не берется. Но за счет этого ажиотажа многие коллеги нашей собеседницы, которые до недавнего времени намеревались сдавать свою недвижимость на длительный срок, переориентировались на краткосрочную аренду.

Что и почем есть в наличии по аренде жилья

Если искать жилье через белорусские сайты, то варианты аренды квартир на сутки найти можно. Правда, цены на них гораздо выше, чем указано в объявлении. Например, есть однушки за 70−90 рублей в сутки, а при обращении по телефону называют сумму больше 120−130 рублей. Также арендодатели просят поторопиться с решением о проживании — потенциальных квартирантов звонит много. Некоторые отмечают, что если снимать минимум на неделю, то можно рассчитывать на скидку по аренде.

Мы под видом потенциального жильца поинтересовались у арендодателей, не будут ли они против, если в квартире будет проживать россиянин. На что получали ответ о том, что гражданство квартиранта их не волнует, главное — чтобы «человек был приличный, не курил и ничего не громил». Некоторые добавляли, что квартирант может отдыхать спокойно и бояться ему нечего, мол, белорусская милиция гостями арендных квартир не интересуется — «это ваши ваших на границе ловят».

А вот на российских ресурсах по аренде жилья в Беларуси со свободными вариантами сложнее. Например, на сайте Ostrovok.ru собраны предложения по 1339 столичным квартирам, из них доступных с завтрашнего дня всего 34. Причем цены кусаются еще сильнее: за квартиру на проспекте Пушкина придется заплатить 140 рублей в сутки (это самая низкая цена), за однушку на улице Короля просят 280 рублей. А самая высокая стоимость за апартаменты в жилом комплексе «Минск Мир» — 475 рублей за проживание одного человека.

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