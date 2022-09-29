В будславском костеле завершили строительные работы 29.09.2022, 20:18

В мае 2021 года в костеле произошел пожар.

В будславском костеле Вознесения Пресвятой Девы Марии завершили строительные работы, сообщает телеграм-канал «Адновім Будслаў разам».

«Сегодня подписан акт о введении в эксплуатацию ремонтных работ – строительство официально завершено. Спасибо всем жертвователям и волонтерам за помощь», — говорится в сообщении.

Впереди храм ждет реставрация.

Напомним, в мае 2021 года в костеле произошел пожар, в результате которого сгорела крыша. На восстановление святыни было собрано более 1 140 000 рублей. В декабре прошлого года в костеле опять стали проводить службы, но 10 мая здание временно закрыли для реставрации купола. Ее завершили к Будславскому фесту, который прошел 1-2 июля.

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