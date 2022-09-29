Генштаб ВСУ: Беларусь готовит аэродромы и железную дорогу для приема российских войск 1 29.09.2022, 22:10

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В районе Осиповичей зафиксированы элементы ракетного дивизиона «Искандер».

Белорусские военные аэродромы и железную дорогу готовят для приема войск. Об этом заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУАлексей Громов.

По словам Громова, на военном аэродроме Лунинец в 50 км от границы с Украиной продолжаются мероприятия по развитию аэродрома, ремонту казарменных помещений, общежитий, складских помещений и тому подобное.

«Все это указывает на вероятные намерения длительного использования этого аэродрома, в том числе и подразделениями ВС России», — считает Громов.

Он также отметил, что инженерные работы проводятся и на территории аэродрома Зябровка в 25 км от границы с Украиной. Там также продолжает (дислоцироваться зенитно-ракетный дивизион https://charter97.org/ru/news/2022/9/29/517839/) С-400 и ряд радиолокационных станций РФ.

Представитель Генштаба также сообщил, что в районе города Осиповичи зафиксированы элементы ракетного дивизиона «Искандер».

«Продолжаются мероприятия по проверке и подготовке белорусской железной дороги для перевозки войск. Также, по имеющейся информации, под руководством лиц из ЧВК „Вагнера“ (РФ) продолжается подготовка сотрудников частного охранного предприятия „Гарт-сервис“ (РБ)», — добавил он.

Утром 29 сентября Главное управление разведки Украины сообщило, что в Беларуси готовят места для размещения 20 тысяч мобилизованных из Российской Федерации. Утверждается, что соответствующие указания получили вооруженные силы и местные советы. Ранее стало известно, что на Белорусской железной дороге ведутся подготовительные работы, чтобы принять большое количество составов из России.

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