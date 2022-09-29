США купят у Южной Кореи оружие для контрнаступления ВСУ на $3 млрд 29.09.2022, 23:54

1,504

Доставить это оружие в Украину поможет Чехия.

Чехия поможет с поставкой в Украину оружия для контрнаступления, пишет местное издание іDnes. Согласно сообщению, стоимость оружия производства Южной Кореи – около $3 млрд, его закупку обеспечат США.

«Бои на востоке Украины продолжаются, и атакованной стране нужны новые поставки оружия для контрнаступления. Чехии предстоит сыграть ключевую роль в одной из крупнейших поставок», - говорится в статье.

Именно в Чехии был согласован план доставки южнокорейского оружия в Украину, говорится в материале.

Речь идет о ракетных установках и боеприпасах. И в первую очередь – о системах ПВО «земля-воздух», известных как Chiron. Эти системы эффективны против низколетящих целей, например, вертолетов.

Переносной зенитный ракетный комплекс ближнего действия Chiron (KP-SAM Shin-Gung) предназначен для борьбы с авиацией и вертолетами противника на дальностях до семи километров. В ходе испытаний комплекс продемонстрировал 90% вероятность поражения неманеврирующих целей.

Ракета Shingung оснащена помехозащищенной головкой самонаведения, а осколочно-фугасная боевая часть – контактным и неконтактным взрывателями. Радиус действия неконтактного взрывателя – 1,5 км.

Переносная установка оснащена аппаратурой опознавания «свой – чужой» и тепловизорами Samsung для стрельбы в ночное время. Конструкция ПУ позволяет размещать ее на автомобилях, кораблях и других носителях. Установка аналогична по конструкции ПУ ПЗРК Mistral, которые уже есть на вооружении украинской армии.

С 2005 года ПЗРК Chiron находится на вооружении армии Южной Кореи.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».