Бои за Херсон: в Новой Каховке и Антоновке уничтожены колонны армии РФ 1 3.09.2022, 8:27

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Оккупанты готовились переправляться на правый берег Днепра паромами и баржами.

В Херсонской области местные жители сообщают о громких взрывах в районе Антоновки и Новой Каховки, в области была объявлена воздушная тревога, сообщает stopcor.org.

О «хлопках» в Каховском районе и неподалеку от Антоновского моста под Херсоном сообщают местные паблики.

Предварительно в Антоновке было шумно около 21:30 вечером 2 сентября.

А неподалеку от Новой Каховки взрывы слышали через полчаса после этого.

Предварительно информируют о точных ударах ВСУ с помощью HIMARS по вражеским колоннам техники.

Очевидно, что колонны готовились переправляться с левого на правый берег Днепра паромами или баржами. По данным военного аналитика, который пишет в Твиттере под псевдонимом Def Mon, спутниковые снимки Sentinel hub сегодня вечером как раз зафиксировали возможную активность барж вблизи Херсона и Новой Каховки.

This is rybars new version of what is going on, as I suggested yesterday, they have now reduced the depth and widened the AFU advance 😁https://t.co/S9cVPlFxHx — Def Mon (@DefMon3) September 2, 2022

Кроме собственно техники, вероятно, противник имеет в результате попаданий по переправам и существенные потери личного состава. Как сообщило херсонское издание «Новый День» со ссылкой на оперативные чаты ВСУ, «в результате одного из последних ударов по понтонной переправе в районе Антоновского моста, был разорван на куски заместитель командира батальона из Тулы майор Кузнецов Антон Евгеньевич».

Удары ВСУ под Херсоном прокомментировал военно-политический обозреватель, ведущий эксперт ОО «Центр военно-политических расследований» и группы «Инфосопротивление» Александр Коваленко в своем телеграмм-канале «Злой одессит».

«Только за вторую половину дня – удары в районе Антоновского железнодорожного моста, Правдино, Олешек, Новой Каховки снова – снова, как всегда. Это и есть изменение ситуации в сторону установления огневого давления на всем правобережье. И частота осуществления этого давления тому доказательство», – отметил обозреватель.

По данным Генштаба ВСУ, в районе оккупированного Херсона и Энергодара Запорожской области за сутки украинские защитники уничтожили 3 артиллерийские системы россиян, склад с боеприпасами и до роты личного состава армии РФ.

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