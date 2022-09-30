Черногория высылает шестерых российских дипломатов
- 30.09.2022, 0:49
Их обвинили в нарушении Венской конвенции о дипломатических отношениях.
Министерство иностранных дел Черногории объявило персонами нон грата шестерых дипломатов посольства Российской Федерации. Об этом дипломатическое ведомство страны сообщило в микроблоге в официальном аккаунте Twitter.
Как говорится в сообщении, к такому шагу МИД вынужден был прибегнуть «в связи с деятельностью дипломатов, противоречащей Венской конвенции о дипломатических отношениях и отношениях взаимного уважения и взаимопонимания между двумя странами».
Других деталей в дипломатическом ведомстве Черногории пока не предоставили.