Черногория высылает шестерых российских дипломатов 30.09.2022, 0:49

Их обвинили в нарушении Венской конвенции о дипломатических отношениях.

Министерство иностранных дел Черногории объявило персонами нон грата шестерых дипломатов посольства Российской Федерации. Об этом дипломатическое ведомство страны сообщило в микроблоге в официальном аккаунте Twitter.

Как говорится в сообщении, к такому шагу МИД вынужден был прибегнуть «в связи с деятельностью дипломатов, противоречащей Венской конвенции о дипломатических отношениях и отношениях взаимного уважения и взаимопонимания между двумя странами».

Других деталей в дипломатическом ведомстве Черногории пока не предоставили.

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