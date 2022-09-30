В российском Белгороде прогремели взрывы: на землю упали обломки 30.09.2022, 8:07

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Мощные «хлопки» раздались сегодня ночью.

В российском Белгороде в ночь на 30 сентября были слышны мощные звуки взрывов. В городе сработала система ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина.

«В Белгороде, Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала ПВО», - отмечают кремлевские пропагандисты.

В то же время, в местных российских Telegram-каналах пишут, что жители слышали мощные звуки взрывов. В квартирах задрожали окна, а у машин на улице включилась сигнализация.

Кроме того, в некоторых районах на землю упали обломки.

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