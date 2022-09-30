ВСУ сомкнули «клещи» вокруг Лимана: у российской пропаганды началась истерика 30.09.2022, 8:10

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Опубликована карта окружения группировки войск РФ.

Вооруженные Силы Украины завершают окружение Лиман в Донецкой области. Прорвавшись к Ставкам и трассе Торское-Дробышево, они заблокировали российских оккупантов в этом районе.

В российских пропагандистских медиа назревают панические настроения, сообщает «Апостроф».

Для российского оккупационного войска ситуация под Лиманом крайне сложная, поскольку ВСУ прорвались в поселок Ставки, в 7 км от Лимана, а также заблокировали Дробышево (тоже около 7 км в Лиман с севера). По состоянию на 29 сентября украинские войска атаковали под Ямполем и Торское с целью окончательно перерезать трассу Кременная-Лиман.

Также известно, что подразделения ВСУ заняли Колодези, Зеленую Долину, Шандриголово, Новоселку и перерезали дорогу Сватово - Макеевка - Терны - Лиман. При этом украинские военные провели разведку боем в направлении Заречного, пытались наступать на Лиман со стороны Дибровы, железнодорожной станции Брусино и Старого Каравана.

По мнению враждебных ресурсов, карта боевых действий на Лиманском направлении к концу 29 сентября выглядела так:

Пропагандисты отмечают, что клещи вокруг Лимана могут сомкнуться в любой момент, предсказывая отступление российских оккупантов оттуда и сдачу города. Кроме того, они пишут о дальнейшем падении оборонных позиций российских захватчиков в Луганской области.

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