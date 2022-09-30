Владимир Зеленский: Россия приравняет себя к «Л/ДНР» 1 30.09.2022, 8:58

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Владимир Зеленский

Кремль не получит никаких территорий Украины.

Россия своими попытками аннексии временно оккупированных территорий Украины добьется того, что приравняет себя к так называемым «ДНР» и «ЛНР».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

«Россия не получит новой территории Украины. Россия присоединит себя к катастрофе, которую она принесла на оккупированную территорию нашей страны. Россия приравняет себя к так называемым «ДНР» и «ЛНР», окончательно добьет те учреждения нормальной государственности, которые в России еще оставались», - отметил президент Украины.

По его словам, закон в России полностью уничтожен и те, кто принес на украинскую территорию все зверства, унесут их к себе домой.

«Оккупант уничтожает везде на захваченной территории любые основы для жизни. Ценой того, что один человек в России хочет продолжать эту войну, будет то, что все российское общество останется без нормальной экономики, без достойной жизни, без уважения к каким-либо человеческим ценностям», - заявил президент.

Он подчеркнул, что такую ситуацию еще можно остановить, но для этого «придется остановить того, кто хочет войны больше чем жизни».

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