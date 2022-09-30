В Пензе мобилизованные разбили лицо подполковнику армии РФ 12 30.09.2022, 13:05

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Офицер назвал рекрутов «пушечным мясом».

В Пензе подполковник прямым текстом заявил, что все мобилизованные – это обычное «мясо на убой», и получил удар в лицо.

В Сети появилась новость о том, как в Пензе мобилизованные после 21 сентября устроили драку с подполковником, который открыто заявил о том, что все призванные – «пушечное мясо», за это и получил в лицо.

Мобилизованных собрали во Дворце спорта «Рубин».

Об этом сообщает Telegram-канал «СтратКом ЗСУ».

В телефонном разговоре одного из россиян стало известно, что всего во Дворце спорта до 1080 человек. Они спят на двухэтажных кушетках, и там очень тесно.

Источник сообщает, что мобилизованные каждые день пьют алкогольные напитки, после чего начинают устраивать разборки между собой. Только на днях туда приезжало несколько карет скорой помощи и полиция. Не исключено, что многие перережут себя еще до отправки на фронт.

Также некоторые пытаются сбежать из дворца. Морально-психологическая обстановка на нуле. А еще и подполковник прямым текстом заявил, что всех их везут на убой. За это группа мобилизованных его и «отмутузила», надавав хорошенько по лицу.

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