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Украинская разведка успешно заходит в Донецк

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  • 30.09.2022, 16:28
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Украинская разведка успешно заходит в Донецк

Россияне и местные сепаратисты в панике.

Украинская разведка успешно заходит в Донецк. Россияне и местные сепаратисты в шоке от наглости украинцев. Об этом рассказал полковник ВСУ в запасе, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

- Донецк для россиян с точки зрения военной стратегии ущербный. Все эти 8 лет ВСУ держали город в полуокружении, все эти 8 лет Украина находилась на расстоянии буквально 3 км от границ Донецка. Наши разведчики ходят в город и довольно успешно, а россияне и «днровцы» в шоке от такой наглости Украины. Наши танковые роты и сейчас заходят в Донецк в режиме разведки боем, но отходим назад, потому что есть политические моменты, - сказал Свитан.

Затем офицер добавил, что не нужно иметь большой ударный военный кулак, чтобы войти в Донецк, ведь оккупанты там не строили укреплений, потому что верили, что их прикроют минские договоренности.

- Они не строили бетонные укрепления. То есть с помощью действий тактического уровня, с авиацией, артиллерией и бронетанковыми частями можно войти в Донецк, причем сразу с трех сторон, - отметил эксперт.

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