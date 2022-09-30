«На вокзале дали расписку» 30.09.2022, 17:37

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Что происходит на российско-белорусской границе после объявления мобилизации.

После объявления в России мобилизации, граждане этой страны начали массово ее покидать, из-за чего на сухопутных границах выстроились огромные очереди, в основном, в направлении Грузии и Казахстана. Некоторые россияне решили приехать в Беларусь. «Зеркало» узнало у людей, которые в последние десять дней пересекали российско-белорусскую границу, что происходит на автомобильных пунктах пропуска, есть ли очереди, как проводят контроль, если ехать на автобусе или поезде.

На легковых авто. «Отправили отмечаться в белое здание»

С 21 по 25 сентября Диана (имена героев текста изменены) несколько раз пересекала российско-белорусскую границу: в сторону Беларуси она ехала 21 и 24 сентября и возвращалась в Россию — 23 и 25 сентября. Ехала через КПП «Красная Горка» на авто с московскими номерами. Девушка говорит, что в эти даты на границе все было «спокойно, тихо и никаких очередей из легковушек».

— Контроль только со стороны России. Срочник (это был совсем молодой мальчишка с отсутствующим взглядом) проверял паспорта у сидящих пассажиров: светил на паспорт полосатой палочкой, потом брал под козырек и желал хорошего пути. Обратно очереди тоже не было.

Белорус Матвей живет в Подмосковье, он часто ездит из России в Беларусь. Последний раз на родину он ехал по трассе М1/Е30 (через российский КПП «Красная горка») 23 сентября, обратно возвращался 26 сентября.

— Не скажу, что на границе было что-то необычное. Очередей в Беларусь не было оба раза. Но когда выезжал из России (это было около 22.30), то произошел небольшой пятиминутный затор, — вспоминает мужчина.

Перед пересечением границы в очереди перед авто Матвея стояли около десяти машин — все с российскими номерами. С правой стороны была колейка из грузовых машин, но она там есть всегда. Пешеходов и велосипедистов белорус не заметил.

— Это был обычный паспортный контроль. Не видел, чтобы россиян куда-то водили отмечаться, никого не разворачивали — все ехали дальше. Тогда больше шли новости, что на границе с Грузией творится трэш.

Судя по всему, ситуация на границе изменилась спустя пару дней. Вечером 26 сентября белорус Геннадий ехал на авто из Москвы с двумя товарищами — они граждане России. Парень вспоминает, что перед КПП «Красная Горка» было много фур, легковушки стояли в два ряда, их было не больше 50.

— Встали в очередь, минут за пять-десять доехали до пограничника, предъявили им паспорта. Ко мне вопросов не было, а вот товарищей отправили отмечаться в белое здание, которое находилось неподалеку.

Возле дома, где надо было отметиться, была очередь из мужчин, но двигалась она быстро — ждать приходилось не более пяти минут. Геннадий заметил, что россияне выходят оттуда без каких-либо пропусков, и решил уточнить, что происходит в помещении.

— Россияне заходят в домик, там сидит погранец. Ему надо показать обычный паспорт, документ фотографируют, а человека пробивают по базе: если выезд разрешен, то просто говорят, чтобы проезжал.

После того как парни съездили «на отметку», они снова отправились на выезд из России — на этот раз их выпустили.

Вчера белорус Игорь ехал из Санкт-Петербурга в Беларусь по трассе мимо российского Сербежа, в направлении Полоцка.

— На КПП практически нет машин, в сторону Беларуси стояли два авто с российскими номерами и фуры. Сотрудники пункта проверяли паспорта и багажники машин. Военных я не видел.

Мужчина не заметил, чтобы кого-либо из россиян просили где-то отметится, никого из них также не развернули в обратную сторону.

28 сентября тем же путем в Беларусь выезжал россиянин Григорий. Мужчина сказал, что границу проехал за пять минут, останавливался лишь затем, чтобы оплатить 220 рублей за проезд по платной дороге.

— Спросили, куда еду и на чем, дал погранцам паспорт, они записали данные и отпустили, — сообщил мужчина.

На автобусе. «На вокзале дали расписку»

В понедельник, 26 сентября, Маргарита ехала на большом двухэтажном автобусе из Москвы в Минск. На вокзале перед посадкой людям дали расписку, которую обязательно надо было заполнить — иначе уехать бы не разрешили. Заполненные «бумажки» собирала женщина в гражданском, но что в них было написано, она даже не смотрела. По мнению Маргариты, туда можно было вписать любую информацию.

Девушка говорит, что все места в автобусе были заняты. О чем разговаривали соседи, она не слышала, впрочем, люди практически не говорили.

— Сейчас время такое, что лучше молчать, потому что никто не знает, кто рядом стоит, — считает Маргарита.

По ее наблюдениям, мужчин в автобусе было больше, чем женщин: потому что на санитарных остановках «в женский туалет стояли пару человек, а в мужской очередь аж заворачивалась».

Перед КПП «Красная Горка» водитель объявил, что автобус подъезжает к границе и надо приготовить паспорта для проверки. Когда автобус остановился, в него зашел пограничник и взял микрофон.

— Пограничник объявил, что всем мужчинам от 18 до 45 лет с гражданством РФ надо пройти в здание для регистрации (правда, не знаю, как проходила эта процедура). Часть автобуса вышла для регистрации, а остальных, как обычно, проверяли в автобусе. На все ушло примерно час. В итоге все наши пассажиры поехали дальше в Беларусь.

Денис этой ночью ехал на автобусе Ecolines из Санкт-Петербурга в Минск. На вокзале никаких дополнительных документов заполнять им не давали, как это было в случае, о котором рассказала Маргарита. На пункте пропуска сотрудник пограничной службы отдельно обращался к гражданам России.

— Мужчин и женщин с российскими паспортами он отправлял в кабину для паспортного контроля, их в автобусе было 10−15 человек. Вероятнее всего, их данные записывали или проверяли по базам данных. Но в итоге все прошло хорошо, никого не высадили.

На поезде. «Атмосфера не отличалась от обычной»

На этой неделе белоруска Ирина вместе со своим парнем (он россиянин) решили, что надо из России уезжать в Беларусь. По военному билету молодой человек ограниченно годен к призыву, тем не менее пара подумала, что лучше не рисковать.

— Решили, что поедем на поезде. Но билетов не было, их нужно было ловить — занимались за день до отъезда: сидели на сайтах железной дороги России и Беларуси и обновляли страницу каждые три-четыре минуты. Как только появлялся один билет, тут же начинали процесс покупки, но не всегда успевали, в этом случае в конце выскакивала ошибка. В итоге, на покупку одного билета у нас ушло где-то минут 20, — рассказала Ирина.

На поезде «Ласточка» из Москвы в Минск пара уезжала вечером 28 сентября. Девушка признается, что еще когда были на вокзале, им было очень страшно: начитались новостей, что «россиян снимают именно с этого поезда».

Ирина вспоминает, что в поезде было много молодых мужчин с рюкзаками, которые ехали в одиночку. По дороге она прислушивалась к разговорам соседей, люди говорили, что в Минске невозможно забронировать жилье, а если находится свободное, то стоит оно дорого.

— Но в целом, атмосфера в поезде не отличалась от обычной — я каждый месяц езжу на нем домой. С апреля «Ласточка» всегда на 100% забита в обе стороны, в основном россиянами. Но эмоций никто не проявлял. Рядом с нами ехала компания бизнесменов, расспрашивали нас, работают ли у нас карты Visa, MasterCard, «Мир». Они планировали дальнейший вылет.

В Смоленске в поезд зашли российские пограничники, по словам собеседницы, у них не было никаких списков, а проверка документов не отличалась от той, которую Ирина проходила до объявления мобилизации. Пограничники, как обычно, проходили через вагоны и смотрели паспорта. Когда видели, что у людей документы российские или белорусские — просто проходили мимо, вопросов никаких не задавали. С вагона, в котором ехала наша собеседница, никого не сняли.

Сегодня ночью наша землячка Анастасия возвращалась в Беларусь из Москвы на поезде БЖД. Женщина сказала, что паспортного контроля не было вообще.

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