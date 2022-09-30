Байден: Повреждение «Северных потоков» – сознательная диверсия

Байден: Повреждение «Северных потоков» – сознательная диверсия3
- 30.09.2022, 21:54
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Президент США призвал не верить России и Путину.
Президент США Джо Байден в пятницу назвал повреждение российских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» сознательным актом диверсии, что стало первым подобным заявлением американской стороны.
Как сообщает «Европейская правда», такое заявление Байден сделал в телевизионном обращении к американцам в пятницу.
«Это был сознательный акт диверсии. И теперь Россия распространяет дезинформацию и ложь. Мы работаем с нашими союзниками, чтобы точно установить, что именно произошло. По моему распоряжению мы уже начали помогать нашим союзникам защищать критическую инфраструктуру», - сказал президент США.
Он подчеркнул, что пока неизвестно, что именно произошло с российскими газопроводами, но призвал не верить России и российскому президенту Владимиру Путину.