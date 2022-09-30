закрыть
30 сентября 2022, пятница, 22:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Байден: Повреждение «Северных потоков» – сознательная диверсия

3
  • 30.09.2022, 21:54
  • 3,880
Байден: Повреждение «Северных потоков» – сознательная диверсия

Президент США призвал не верить России и Путину.

Президент США Джо Байден в пятницу назвал повреждение российских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» сознательным актом диверсии, что стало первым подобным заявлением американской стороны.

Как сообщает «Европейская правда», такое заявление Байден сделал в телевизионном обращении к американцам в пятницу.

«Это был сознательный акт диверсии. И теперь Россия распространяет дезинформацию и ложь. Мы работаем с нашими союзниками, чтобы точно установить, что именно произошло. По моему распоряжению мы уже начали помогать нашим союзникам защищать критическую инфраструктуру», - сказал президент США.

Он подчеркнул, что пока неизвестно, что именно произошло с российскими газопроводами, но призвал не верить России и российскому президенту Владимиру Путину.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем платить зарплату прокурорам?
Зачем платить зарплату прокурорам? Ирина Халип
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных Наталья Радина
Два вопроса к белорусским правозащитникам
Два вопроса к белорусским правозащитникам Андрей Санников
Мобилизация под знаком Z
Мобилизация под знаком Z Владимир Халип