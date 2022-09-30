Данилов об угрозе со стороны Беларуси: Все, что будет нести нам опасность, — уничтожим 5 30.09.2022, 23:01

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У ВСУ есть средства для этого.

ВСУ должны уничтожать средства поражения, которые будут угрожать Украине, независимо от того, где они находятся.

Об этом в эфире общенационального телемарафона «Единые новости» заявил Секретарь СНБО Алексей Данилов, отвечая на вопрос о возможности военного удара со стороны Беларуси, передает «Укринформ».

«Все то, что будет наносить нам опасность, все будет уничтожаться. Какими силами и средствами – это уже вопросы наших Вооруженных сил, это вопросы наших спецподразделений, наших парней и девушек, которые понимают, как они могут использовать те или иные средства поражения на тех или иных территориях. Поверьте, если где-то будут стоять средства поражения нашей страны, мы их должны уничтожить. Это наша задача, где бы они ни находились», - подчеркнул Данилов.

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