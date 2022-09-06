Деревню в Гомельском районе атаковали бездомные собаки 8 6.09.2022, 11:38

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Грызут домашних птиц и кусают людей.

Деревня Синичино в Буда-Кошелевском районе столкнулась с новой угрозой: стая из десяти собак держит в страхе местных жителей. Животные грызут домашних птиц и кусают людей. Про проблему рассказывает телерадиокомпания «Гомель».

Началось все с собаки, бегавшей по округе — в какой-то момент у нее родилось пятеро щенков. Те росли, мама привлекала новых «кавалеров», и теперь в стае уже десять собак. Сначала они боялись людей, но потом перестали.

— Вчера наш фермер видел, как на перекрестке стая из 10 собак рвала этого гуся, — говорит Александр Бордзов, житель деревни. — Конечно, мы переживаем. Я боюсь ребенка выпускать шести лет. Да я и сам побаиваюсь ходить.

Стая собак ворует у людей гусей и кур, кусают даже людей. На всю деревню уже больше десяти жителей, которых укусили животные. Небезопасно ходить не только по Синичино, но и к колхозу — собаки не пускают. Как рассказывают его работники, животные бросаются и на велосипеды, мотоциклы, под колеса автомобилей.

Обращения в коммунальные службы ничего не дают: отлов приезжает, собаки прячутся. Но замдиректора КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» Игорь Минов все же пообещал журналистам «принять неоднократные попытки» и решить этот вопрос, несмотря на сложности.

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