ВСУ взяли в «котел» Самарский и Башкирский СОБР в Балаклее 22 7.09.2022, 7:59

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У российских пропагандистов началась паника.

В российских милитаристских пабликах панические настроения из-за ситуации в Балаклее на юге Харьковской области. Они уверяют, что в ходе контрнаступления ВСУ оккупационная группировка РФ оказалась в окружении, сообщает dialog.ua.

Об этом, среди прочих, пишет в Telegram кремлевский пропагандист Романов. «Под Балаклеей в окружение попал Самарский СОБР. И шансы у них, мягко говоря, так себе», - сообщил пропагандист.

Есть также информация, что в «котле» оказались и СОБР российской Башкирии. «Они будут биться до последнего. Они попрощались», - пишут кремлевские паблики.

Важно, что украинская сторона хранит молчание по поводу ситуации в районе Балаклеи. Согласно версии российских пропагандистов, ВСУ пошли в контрнаступление утром 6 сентября. Уже к обеду они массово начали писать об «оперативном окружении» города.

«Тактика ВСУ: идут в наступление, колонны на скорости врываются на позиции, спешиваются. Противник в танках», - пишет российский милитаристский ресурс «Два майора».

В целом, в прокремлевских пабликах, поддерживающих «спецоперацию», панические и истерические настроения. Они уже открыто говорят, что Балаклею «сдали».

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