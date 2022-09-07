Назван овощ, который повышает сопротивляемость организма к простуде 7.09.2022, 11:52

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Он ценится не только как продукт питания, но и как полезное лечебное средство.

Морковь как пищевой продукт является богатым источником витаминов и минеральных солей, поэтому она наряду с другими пищевыми продуктами занимает в рационе человека достойное место, пишет aif.by.

Каротин, содержащийся в моркови, под воздействием фермента печени преобразуется в витамин А, который способствует нормальному обмену веществ, физическому и умственному развитию организма, повышает сопротивляемость к простудным заболеваниям, обеспечивает нормальную функцию органов зрения. Поэтому морковь ценится не только как продукт питания, но и как полезное лечебное средство.

Морковь и свежий морковный сок назначают больным с гипо- и авитаминозом А, но при заболеваниях печени и пониженной функции щитовидной железы лечение авитаминоза А морковным соком малоэффективно. В данном случае назначается витамин А.

Морковь и сок находят применение при заболеваниях, связанных с нарушением минерального обмена (желчнокаменная болезнь, обменные полиартриты). Рекомендуется употреблять морковный сок в первые дни при инфаркте миокарда. Полезна и необходима сырая морковь для беременных женщин и кормящих матерей, а также лиц, к зрению которых предъявляются повышенные требования.

Корнеплоды моркови первого и второго года, морковный сок находят применение в народной медицине. Например, свежеприготовленный сок употребляют при малокровии и общем недомогании и назначают по одному стакану два раза в день.

Противопоказано употреблять морковь при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, энтеритах и воспалительных процессах прямой кишки.

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