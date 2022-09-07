Белорусский эндокринолог рассказала, как легко восполнить нехватку йода в организме без аптечных препаратов 7.09.2022, 12:28

Чтобы нормализовать уровень йода в организме, не всегда стоит идти в аптеку.

Главный врач Минского городского клинического эндокринологического центра Елена Юреня рассказала, как жители Беларуси, которая является йододефицитным регионом, могут восполнить нехватку этого вещества в организме.

По словам медика, около 150 микрограммов йода требуется потреблять человеку в сутки. Это эквивалентно одной чайной ложке йодированной соли.

- Больше ничего не нужно, даже аптечные препараты здесь лишние. Кстати, немногие знают, но бесконтрольный прием добавок с йодом может спровоцировать развитие тиреотоксикоза - повышение функции щитовидной железы - и даже блокировать работу органа, - предупредила Елена Юреня.

Она рассказала, что обычно блокировка работы щитовидной железы может быть связана с самолечением. Некоторые пациенты даже могут употреблять в тысячу и более раз положенной нормы йода.

Поэтому эндокринолог посоветовала сделать выводы и не назначать себе аптечные препараты.

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