США испытали межконтинентальную баллистическую ракету 7.09.2022, 23:04

Ракета Minuteman III способна нести ядерный заряд и развивать скорость до 24 000 км/ч.

В США прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом в среду, 7 сентября, сообщила пресс-служба авиабазы Ванденберг, где проходили испытания в Twitter.

Отмечается, что ракету запускали без заряда глубокой ночью 7 сентября. Такие испытания указывают на важность межконтинентальных баллистических ракет и являются ключом для доминирования в эпоху стратегической конкуренции, отмечают военные.

Еще до испытаний на сайте авиабазы Ванденберг сообщалось, что этот запуск – обычный, один из запланированных на годы вперед. О нем заранее уведомили Россию.

Цель программы испытательных пусков – показать готовность ядерных сил США и вселить уверенность в эффективности средств ядерного сдерживания, отмечало командование глобального удара ВВС США.

Межконтинентальная ракета Minuteman III весит 36 тонн, способна нести ядерный заряд и развивать скорость до 24 000 км/ч.

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