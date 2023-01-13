В Беларуси за декабрь широкая денежная масса выросла на 10,5%2
- 13.01.2023, 13:37
Этот показатель может быть признаком работающего «печатного станка».
В декабре в Беларуси резко выросла широкая денежная масса. Она увеличилась сразу на 10,5%, или на 5,83 млрд рублей и достигла 61,24 млрд рублей. Основной вклад в прирост внесла переоценка депозитов в иностранной валюте в связи с ослаблением белорусского рубля.
В целом за 2022 год широкая денежная масса увеличилась на 12,7%.
Отметим, что этот показатель может быть признаком работающего «печатного станка».