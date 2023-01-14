«Нью Джерси» Шаранговича забросил шесть шайб в победном матче с «Анахаймом» 14.01.2023, 10:05

Белорусский форвард отметился результативной передачей.

Хоккеисты «Нью Джерси» выиграли у «Анахайма» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Белорусский легионер «Девилз» Егор Шарангович провел на льду 13 мин 54 сек,совершил результативную передачу, заработал удаление и завершил поединок с показателем полезности «+1», сообщает pressball.by.

Анахайм – Нью-Джерси – 2:6 (0:3, 1:1, 1:2, 0:0)

Шайбы: 0:1 — Хэмилтон (Боквист, Мерсер, 9). 0:2 – Братт (Сиверсон, Грейвс,11). 0:3 — Хьюз (Татар, Хэмилтон,27). 0:4 — Братт (Сиверсон, Хьюз,32). 1:4 — Хенрик (Терри,34) 1:5 — Боквист (Сиверсон,43). 2:5 — Зеграс (Фаулер, Хенрик,56). 2:6 — Хьюз (Шарангович,56).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».