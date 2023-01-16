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Белорусский врач назвал четыре правила, как правильно окунаться в прорубь на Крещение

  • 16.01.2023, 19:08
Белорусский врач назвал четыре правила, как правильно окунаться в прорубь на Крещение

Также он рассказал, кому нужно обходить прорубь стороной.

Как правильно окунаться в прорубь на Крещение, чтобы это не вылилось в проблемы со здоровьем, рассказал заместитель главного врача по медчасти Минской городской станции скорой помощи Александр Дубаневич. Об этом сообщает БелТА.

1. Разгореться перед окунанием. Для этого можно сделать физические упражнения, выпить что-нибудь теплое. Но ни в коем случае не спиртное, так как из-за алкоголя сосуды сначала расширяются, а потом сужаются, что может вызвать большие проблемы.

2. Находиться в воде меньше минуты и не нырять в прорубь с головой. Нужно постепенно окунаться.

3. После окунания хорошо растереться и сразу же одеться в сухую и по возможности теплую одежду.

4. Обязательно еще раз выпить теплый напиток.

Также врач предупредил тех, у кого есть проблемы с давлением, заболевания сердца или даже простуда — им следует обходить прорубь стороной. Окунание для них не принесет пользы и может вылиться в большие проблемы со здоровьем.

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