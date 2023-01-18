В Беларуси изменились требования при прохождении техосмотра 2 18.01.2023, 15:05

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Среди прочего, ужесточились требования к внешним световым приборам.

С октября 2022 года в Беларуси изменились требования к транспорту при прохождении гостехосмотра. Теперь они диктуются техническими регламентами «Таможенного» и «Евразийского экономических союзов». Что конкретно поменялось и какие изменения грядут в будущем?

Как рассказал начальник отдела по административным процедурам в Гомельской области УП «Белтехосмотр» Анатолий Дробов, при проведении контрольно-диагностических работ, как и раньше, проверяют рулевое управление, тормозные системы, внешние световые приборы, колеса и шины, двигатель и его системы, электрооборудование, ходовую часть, а также изменения в конструкции транспорта, кузов и элементы, обеспечивающие обзорность.

Тормозная система, внешние световые приборы

Ужесточились требования, предъявляемые к тормозным системам и внешним световым приборам. Так, относительная разность тормозных сил колес не должна превышать 25% для осей с барабанными колесными тормозными механизмами и 20% — с дисковыми (раньше можно было пройти техосмотр при показателе в 30%). Нормативный показатель удельной тормозной силы стояночной тормозной системы формируется не как фиксированная величина, которую ранее применяли диагностические станции, а как расчетная.

В фарах ближнего света проверяется его сила (в том числе в световой части светового пучка), дальнего — максимальная его сила. Что касается фар ближнего света и противотуманных фар, то к их регулировке теперь применяются более мягкие требования. Как и прежде, остаются под запретом пленочные и другие покрытия на поверхности стекол.

Экология и внешний вид транспорта

К экологической безопасности ТС требования стали, с одной стороны, более лояльными: проверка содержания углеводородов в отработавших газах осуществляется исключительно на карбюраторных двигателях. Однако, с другой стороны, нормы показателей дымности значительно отличаются от установленных ранее. Например, для автомобиля экологического класса 4 стали выше — не более 0,5 м-1 (ранее — 1,5 м-1).

Кстати, диагностические станции больше не проверяют наличие на авто внешних видимых наклеек, кроме тех, что находятся на стекле, а также рекламы, за исключением транспорта оперативного назначения (скорой помощи, МВД, МЧС, аварийной службы, таможенных органов и пограничной службы, Транспортной инспекции Минтранса и др.).

Прочие изменения

Если раньше при прохождении гостехосмотра в сертификате на допуск ТС к участию в дорожном движении указывался только месяц, то теперь ставится конкретная дата, до которой действителен этот документ. Например, если автомобиль прошел техосмотр 10 марта 2022 года, а ему больше десяти лет, то он мог прибыть на эту процедуру и 31 марта следующего года. В настоящее время в разрешении указывается последний день прохождения будущей процедуры техосмотра (то есть до 10 марта 2023 года).

Частота прохождения техосмотра зависит от типа автомобиля (легкового, грузового и т. п.), года выпуска, а также от назначения (например, для перевозки пассажиров). Раз в полгода должны проходить техосмотр легковые автомобили, автобусы и другие ТС, которые используются для перевозок пассажиров. Раз в год — легковушки, выпущенные десять и более лет назад, а также грузовики, тягачи и седельные тягачи, специальные легковые авто.

Электронные разрешения

Диагностические станции постепенно уходят от бумажных карт. В тестовом режиме уже отработана процедура выдачи разрешений на допуск к участию в дорожном движении в электронном виде. Задача перевода разрешений в цифровой формат стоит и в планах работы Минтранса на 2023 год. При этом в новых ПДД разрешение на допуск больше не входит в перечень обязательных документов, которые водитель должен иметь при себе для предъявления по требованию ГАИ и других контролирующих органов.

Наличие разрешения на допуск проверяется с помощью АИС «Белтехосмотра». Данные этой информационной системы постоянно обновляются и используются во время рейдовых проверок Транспортной инспекции, ГАИ, а также налоговыми органами. В базе содержатся сведения обо всех автомобилях, когда-либо проходивших ТО (история прохождения каждой машиной: сколько раз, на какой станции, какие неисправности были выявлены и т. д.).

Планируется, что с переходом на электронную административную процедуру по выдаче разрешений в системе «Белтехосмотра» будет создан единый кол-центр.

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