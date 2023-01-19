Ученые рассказали, как медитация помогает кишечнику 19.01.2023, 11:36

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Такие занятия ведут к увеличению количества «хороших» бактерий

Исследования раз за разом демонстрируют многообразное воздействие медитации на психическое и физическое состояние организма. С одной стороны, показано, что такая практика укрепляет иммунитет, с другой — она может повышать риск развития психозов, маний и эпилептических приступов. Новая работа ученых из Шанхайского университета Джао Тонг пополнила копилку позитивных эффектов медитации, показав ее положительное влияние на симбиотическую микрофлору кишечника, пишет Naked science.

Для своего исследования Цзинхун Чен (Jinghong Chen) и его коллеги посетили Тибет, где собрали образцы фекалий у 37 буддийских монахов из местных монастырей и 19 простых человек, живущих по соседству. При этом ученые использовали образцы лишь опытных монахов, которые посвящают медитации не менее двух часов каждый день на протяжении срока от трех до 30 лет.

Кроме того, авторы работы проследили, чтобы ни один участник исследования не использовал вещества, напрямую влияющие на состав микрофлоры: антибиотики, пробиотики и тому подобное. Наконец, все добровольцы имели примерно одинаковый возраст, состояние здоровья и потребляли одну и ту же пищу. Несмотря на все сходство условий и образа жизни, биологи обнаружили существенные различия в составе кишечной микрофлоры у членов двух групп.

И у тех, и у других доминировали представители видов Bacteroidetes и Firmicutes, однако у монахов Bacteroidetes оказалось существенно больше (29% против 4%). Помимо этого, в микрофлоре тех же монахов в изобилии присутствовали микробы Prevotella, Megamonas и Faecalibacterium. Эти виды связывают с положительным влиянием на состояние психики и здоровья, сниженным уровнем депрессии и тревожности.

Авторы исследования объясняют эти различия изменениями метаболизма и протекания воспалительных процессов в организме людей, активно и долго практикующих медитацию. Это косвенно подтвердили и анализы их крови: в ней выявили пониженные количества холестерина и аполипопротеина В, которые нередко связывают с ослаблением воспаления и снижением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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