Синоптики предупредили белорусов о резкой смене погоды на следующей неделе 1 22.01.2023, 10:49

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Произойдет быстрая перемена атмосферных процессов.

Белорусский синоптик Дмитрий Рябов заявил в эфире телеканала ОНТ, что аномально теплая для января погода на неделе с 23 по 29 января близится к завершению. Вскоре она и вовсе придет в норму. Впрочем, речь о сильных морозах не идет - скорее, о волнах аномального холода.

Впереди - быстрая смена атмосферных процессов, которые повлияют на неустойчивость погоды в Беларуси. Ждем, в зависимости от ситуации в небесной канцелярии, то небольшие морозы, то оттепели.

Начало недели с 23 по 29 января связано с западной периферией погожего, но холодного континентального антициклона с востока. Среди прочего, радует прогноз Рябова о существенных прояснениях в облаках и без существенных осадков.

- Температура ночью -4...+2, - сказал синоптик о погоде в начале недели. - В понедельник днем 0...+6, во вторник -1...+1.

Область высокого атмосферного давления сохранится и к среде. Будет переменная облачность без существенных осадков, ждем местами слабый гололед, а на дорогах гололедицу. Влажность от 40% по востоку до 75% по западу.

- В среду ночью -1...-6, в светлое время суток около нуля, - говорит Рябов.

С четверга на погоду в Беларуси начнут снова влиять идущие на восток атмосферные фронты с северо-запада Европы. С четверга ждем осадки различной интенсивности.

- Температура ночью -1...6, в дневные часы в четверг -3...+2, в пятницу +1...-3.

Дал Дмитрий Рябов и прогноз на последние выходные второго месяца зимы 2023 - 28 и 29 января. Влажные атмосферные фронты с северо-запада Европы продолжат управлять погодой над Беларусью. Ждем снег, мокрый снег, дождь.

- Температура воздуха ночью -1...-6, днем в субботу -1...+1, в воскресенье -2...+1, - прогнозирует Рябов.

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