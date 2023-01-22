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В доме Джо Байдена снова нашли секретные документы

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  • 22.01.2023, 18:13
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В доме Джо Байдена снова нашли секретные документы

Их нашли в кладовой при гараже президента США.

В доме президента США Джо Байдена в штате Делавэр обнаружили новые секретные государственные документы, которых там не должно быть. Об этом сообщил адвокат Байдена Боб Бауэр, передает Reuters.

По закону, все документы Белого дома, а тем более секретные материалы, должны передаваться в Национальный архив США по истечении срока полномочий текущей администрации. Несмотря на это, документы с отметками о секретности ранее были обнаружены в кладовой при гараже в доме Джо Байдена в Уилмингтоне, тогда же в соседней комнате обнаружено еще несколько документов различных категорий секретности. В ноябре прошлого года около десятка секретных документов нашлось в запертом шкафу в Центре дипломатии и глобального взаимодействия Пенн-Байден в Вашингтоне.

Документы нашли юристы Байдена, которые сообщили об этом в Министерство юстиции и передали туда все бумаги. Теперь Минюст провел новый обыск в доме Байдена. Сам президент США не препятствовал этому и обеспечил доступ в помещения для обыска. Ни Байден, ни его жена на месте обыска не присутствовали.

Ранее секретные документы обнаружили в поместье Дональда Трампа во Флориде.

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