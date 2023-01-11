Reuters: В личном офисе Байдена нашли секретные документы 5 11.01.2023, 10:51

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фото: reuters

Президент США удивился такой находке.

Президент США Джо Байден заявил, что был удивлен, когда узнал об обнаружении секретных документов в основанном им аналитическом центре в Университете Пенсильвании. Об этом пишет Reuters.

Он периодически пользовался офисным помещением аналитического центра с середины 2017 года, после того, как завершил пребывание в должности вице-президента вплоть до начала избирательной кампании 2020 года.

На пресс-конференции Байден заявил, что серьезно относится к любым секретным документам и не знает, что в них написано.

«Меня проинформировали об этой находке, и я удивился, узнав, что в этот офис были доставлены какие-то правительственные документы, но я не знаю, что содержится в этих документах», — добавил Джо Байден.

Президент США заявил, что он и его команда будут сотрудничать со следствием, чтобы выяснить, как документы могли оказаться в его офисе.

«Мы полностью сотрудничаем с проверкой, которая, я надеюсь, скоро будет завершена», — сказал Байден.

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