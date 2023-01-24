CNN рассказал о кошмаре российских «мобиков» 24.01.2023, 9:21

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Десятки тысяч новых солдат не помогли РФ изменить ситуацию на поле боя.

После частичной мобилизации, которая была объявлена в РФ, на фронт в Украину были отправлены десятки тысяч новых военнослужащих. Однако «мобики» не смогли изменить ситуацию на поле боя.

При этом мобилизованные россияне на фронте появляются практически необученными и без нормальной экипировки. Об этом пишет CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Еще в октябре на линии огня начали появляться мобилизованные из РФ, которыми оккупанты планировали дополнить и заменить существующие воинские части, говорится в сообщении.

При этом никакого результата оккупантам такая переброска сил не дала. Причина - солдаты прибыли на передовую «плохо экипированными, плохо обученными», для того чтобы быть «брошенными на поле боя», добавили журналисты.

Ранее сайт Charter97.org рассказывал, сколько раз ВСУ уничтожали российских «мобиков» прямо в местах расположения.

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