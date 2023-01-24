Дмитрий Песков запаниковал из-за поставок танков для Украины 12 24.01.2023, 16:26

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Дмитрий Песков

Фото: EPA

Рупор Кремля обиделся на отсутствие диалога России и цивилизованного мира.

Дмитрий Песков разразился заявлением о том, что Германию ждут, дескать, «последствия» в том случае, если Берлин разрешит другим странам экспорт танков Leopard 2 Украине. Решение якобы «оставит неизбежный след» на немецко-российских отношениях в будущем.

Как сообщает «Главред», кремлевский пресс-секретарь сказал, что, отношения Германии и агрессора России уже «находятся в достаточно низкой точке», а диалога между страной-оккупантом и цивилизованным миром нет.

По его словам, поставки Киеву танков Leopard 2, дескать, «только ухудшат ситуацию».

«Отношения и так находятся в достаточно низкой точке. И хоть какого-то субстантивного диалога с Германией и с другими странами Европейского союза и Североатлантического альянса не наблюдается. Но, безусловно, подобные поставки не обещают ничего хорошего для будущего отношений. Они, безусловно, оставят неизбежный след для будущего этих отношений», - подчеркнул Дмитрий Песков.

Танки Leopard 2 для Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам переговоров с министром обороны Германии Борисом Писториусом заявил, что Берлин в скором времени разрешит другим странам поставлять танки Leopard 2 Украине.

По его словам, государства, которые готовы передать Киеву Leopard, могут уже к этому готовиться.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что Берлин не будет против, если Польша передаст свои танки Leopard 2 Украине.

Однако, по ее словам, вопрос еще не был рассмотрен немецким правительством.

В Польше ранее заявляли, что Варшава будет готова отправить Украине танки Leopard 2 без разрешения Берлина и ранее уже посылала немецкой стороне запрос для одобрения передачи танков.

Министр обороны Мариуш Блащак уточнил, что Берлин получил запрос. Польша ждет решения Германии и предлагает ей присоединиться к коалиции стран, которые готовы экспортировать Leopard 2 Украине.

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