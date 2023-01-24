Белорус сделал из Porsche 924 версию Carrera GT и теперь продает 24.01.2023, 20:37

За сколько?

Автолюбитель из Могилева обменял 42-летний мотоцикл Suzuki 400 на «мертвый» Porsche 924 1979 г. в. и придал раритетному спорткару облик Carrera GT (по крайней мере, во внешних деталях). На такое преображение Андрей потратил 14 лет и больше $10 000 — на этой отметке могилевчанин просто перестал считать расходы. Сейчас эксклюзив с бензиновым мотором 2,0 л (125 л. с.) и редкой пятиступенчатой «механикой» Dogle ищет нового владельца, пишет «Онлайнер».

Знакомство Андрея с этим автомобилем случилось больше 20 лет назад. Коллега с одного могилевского предприятия рассказал о своей мечте — масштабном тюнинг-проекте, фундаментом для которого должен был стать Porsche 924. Эта модель, к слову, выпускалась с 1976 по 1988 год. Машина выглядела в тот момент печально: она простаивала в гараже с частично загрунтованным кузовом и разобранным салоном. «Несобираемый пазл, где не хватало множества деталей», — так наш герой описывает картину, которая предстала перед его глазами. Сейчас мозаика собралась воедино и выглядит очень даже симпатично. Посмотреть на результат трудов Андрея можно в салоне «ШикАвто»: автомобиль выставлен на продажу за 31 900 у. е. по курсу.

Посмотрел да забыл. Но спустя время у Андрея проснулся интерес к ретромашинам. А у того самого коллеги — желание обменять нереализованные мечты на деньги.

— В тот момент у меня не было финансовых возможностей купить эту машину. Предложил обмен на свой старый мотоцикл. Ударили по рукам — и я приступил к восстановлению, — вспоминает Андрей. — Поиск, покупка и доставка запчастей, ремонт заняли лет 14. Нет, я не сидел безвылазно в гараже. Как и все, днем работал, потом проводил время с семьей, а в свободное время реставрировал машину.

Автомобиль, к слову, далеко не семейный: от задних сидений одно название. Но Андрей утверждает: как-то пришлось прокатиться в нем вчетвером с друзьями. Никто не пострадал.

Без доноров в таком случае не обойтись: Андрей купил «гнилой» Porsche 924 и «битый» Porsche 944. А дальше — собирал автомобиль как конструктор. Конструктор, в который не доложили множество деталей. Что в машине ремонтировалось/восстанавливалось/реставрировалось? Андрей отвечает кратко: «Все».

Весь список работ оглашать не будем, иначе «Войне и миру» придется подвинуться в рейтинге самых объемных произведений. Просто обратите внимание, как много в машине интересных оригинальных деталей. Например, эмблема Porsche, прикрывающая замочную скважину бардачка. Или пепельница с отодвигающейся крышкой по правую руку от водителя. Сдутая запаска, кстати, ставится не поперек, а вертикально.

— По технической части в этой машине все, включая двигатель, от Porsche 924. Подвеска и тормоза — от Porsche 944. А вот внешний облик — колесные диски, крылья, капот, пороги, нижняя часть бампера, ноздри, воздухозаборники и другие элементы кузова — чисто

«карреровские». Салон в этих моделях того времени с большего одинаковый.

— Из самых сложных работ пришлось расширять задние арки и, соответственно, менять заднюю подвеску. В капоте вырезались отверстия, чтобы поставить воздухозаборники. Но труднее всего было все необходимые запчасти искать: постоянно мониторил разборки в соседних странах, что-то заказывал из Америки.

— Как часто потенциальные покупатели интересуются машиной? К сожалению, сейчас не время для редких автомобилей. Возможно, интерес появится ближе к весне. Менеджеры салона, где сейчас выставлена машина, говорили о двух потенциальных клиентах. Со мной напрямую связывался еще один, но предлагал не больше $24 000. А по цене новых «Жигулей» я продавать ее не хочу. Было пару предложений по обмену на машины вроде Porsche Cayenne. Но тоже такая авантюра не заинтересовала.

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