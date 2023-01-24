В Островце двое парней угнали МАЗ
- 24.01.2023, 21:48
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Они проехались на машине по району, а затем бросили ее.
О необычном угоне сообщили в УВД Гродненского облисполкома. Двое местных жителей Островца начали с употребления спиртного, а затем отправились на прогулку по ночному городу.
На одной из стоянок они заметили припаркованный МАЗ, а в нем - ключ зажигания. Они проехались на машине по району, а затем бросили ее.
Вскоре подозреваемых задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Угон транспортного средства или маломерного судна». Им грозит до шести лет лишения свободы.