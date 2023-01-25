Путешественник заснял редкое явление в Шотландском нагорье 25.01.2023, 13:14

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Во время прогулки мужчина заметил загадочный ледяной диск.

32-летний Дэн Браун из Дануна гулял вместе с отцом вдоль реки Манро, когда они наткнулись на редкое природное явление — у подножья небольшого водопада, на поверхности воды будто танцевал тонкий ледяной «блинчик», пишет Daily Mail.

По словам Брауна, они обнаружили ледяной диск в лощине на горе Бейн Бхуид, к югу от Лочан Шира и севернее от Ачадунана (Шотландия). Мужчина отмечает, что они с отцом отправились на велосипедную прогулку, однако видимость была такой, что большую часть прогулки им пришлось тащить велосипеды вдоль гидротрассы.

После полутора часов пешей прогулки снег прекратился и туман начал рассеиваться. В этот момент путешественники приняли решение сделать привал и пополнить свои запасы чистой горной воды. Тогда-то они и заметили странный «танцующий» на поверхности воды ледяной диск.

По словам Брауна, ранее им с отцом никогда не доводилось видеть нечто подобное — круглый ледяной «блинчик» медленно вращался у подножья небольшого водопада. Путешественники отмечают, что в особенности их удивила идеальная форма круга, вращающегося в воде. Мужчины предположили, что, по-видимому, это какое-то редкое природное явление, а потому сделали несколько кадров.

По данным Метеобюро, ледяные диски могут достигать от 20 до 200 см в диаметре и встречаются «относительно редко». Как правило, подобные «блинчики» встречаются в Балтийском море или у берегов Антарктиды, однако они также могут образоваться на Великих озерах в США и Канаде.

Исследователи отмечают, что подобные ледяные «блины» могут образоваться всего двумя способами, каждый из которых требует специфических условий. Например, в океанах, морях и ледяных озерах подобные круги образуются, когда волны ударяют образующиеся кусочки льда друг о друга, закругляя их края по мере того, как они замерзают и объединяются. Фактически на краях льдинок образуются небольшие обода из-за того, что брызги воды, появившиеся из-за ударов, также замерзают.

Однако существует и другой способ — ледяные «блинчики» также образуются, когда пена на реке начинает замерзать. По сути, пена соединяется и когда она втягивается в водоворот, начинает формироваться круглая форма. Ученые отмечают, что после кусочки замороженной пены и льда попадают на формирующийся диск, что в процессе увеличивает его размеры.

Любопытно, что несмотря на то, что ледяные «блины» визуально выглядят как твердые диски, они, как правило, довольно вязкие и ломкие, если попытаться их поднять. Однако, по словам ученых, при наличии определенных условий ледяные круги могут слипаться между собой и в итоге образовывают листовой лед, а еще в более суровых условиях, волны могут перемещать эти слои льда, образуя ледяные торосы (нагромождения льда).

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