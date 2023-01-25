Посол РФ в США устроил истерику из-за передачи танков Abrams Украине

Посол РФ в США устроил истерику из-за передачи танков Abrams Украине14
- 25.01.2023, 13:41
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Россия боится операции по освобождению Крыма и стратегического поражения.
В официальных кругах РФ разразилась истерия после информации о том, что США передают Украине боевые танки M1 Abrams для защиты от российской агрессии.
В частности, посол России в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов назвал решение США «вопиющей провокацией».
«Очевидно, что Вашингтон целенаправленно пытается нанести нам стратегическое поражение», — заявил «дипломат».
Он также заявил, что Белый дом дает разрешение Украине на использование американской военной помощи для проведения операции по деоккупации Крыма.