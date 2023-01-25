Фронт держится: украинский военный рассказал о ситуации под Бахмутом 25.01.2023, 18:23

Россияне изменили тактику.

На Бахмутском направлении российские оккупанты изменили тактику: если раньше прибегали к наступлению малыми штурмовыми группами, то сейчас идут толпами. Об этом «Апострофу» рассказал украинский военнослужащий пятого отдельного штурмового полка Юрий Сиротюк.

- Если раньше, две-три недели назад, противник прибегал к тактике малых штурмовых групп, под своим артиллерийским огнем пытался запрыгивать в наши окопы, выбивать их и потом подтягивать больше живой силы, то сейчас противник бегает толпами. Мы поднимаем коптеры - видим 15- 20 врагов, пытающихся продвинуться под наши позиции. Очевидно, что на дальних подступах они уничтожаются, - рассказал эксперт.

Он отметил, что сейчас главная задача противника - вязаться в стрелковый бой, потому что когда противник попадает в окопы - их гонят силой. Следовательно, они не имеют права вернуться.

- Война в окопах сложна для обоих войск. Поэтому наша главная задача - встречать их на дальних подступах. Мы нашим гранатометом работаем до 2 километров, мы обнаруживаем врага на открытой местности или даже на закрытой местности - в каких-нибудь зданиях, работаем с тяжелыми пулеметами. Но противник прет, и это заметно. Он прет бездумно, и для украинской армии это непросто, когда с утра до вечера ты постоянно выдерживаешь штурмовые действия врага, когда граничат артиллерийские обстрелы, танковые удары - танки, кстати, противник начал активнее использовать, но использует их с закрытых позиций, фактически как артиллерию, - объяснил Юрий Сиротюк.

При этом штурмовые группы противника все равно идут без поддержки бронированной техники, потому что Россия больше бережет сейчас свою технику, чем живую силу. Также наблюдается усиленное использование врагом авиации. Однако пока фронт не проломлен, никаких стратегических успехов противнику не удалось достичь.

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