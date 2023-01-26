Бункеры Путина: где может скрываться глава РФ 2 26.01.2023, 8:10

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Одно из убежищ расположено прямо под Кремлем.

Бывший сотрудник КГБ СССР и Службы внешней разведки РФ Сергей Жирнов заявил, что российский диктатор Владимир Путин имеет немало бункеров. Однако не все они приспособлены для длительного проживания.

В эфире телеканала FREEДОМ Жирнов подтвердил, что под Кремлем был бункер еще при правлении Сталина. Также еще в его времена была построена ветка метро, по которой он мог незаметно уехать из Кремля в любой момент.

По словам экс-сотрудника Службы внешней разведки РФ, второй бункер называется «Раменки-43». Он тоже расположен в Москве.

«Плюс есть бункеры у всех спецслужб, у КГБ тоже есть несколько объектов, у генерального штаба есть несколько объектов. На самом деле этих бункеров у спецслужб – как собак нерезаных», – добавил он.

Кроме того, Жирнов отметил, что для Путина вырыли бункер в Ново-Огарево.

«У него, безусловно, везде, где есть резиденции, есть бункеры. Другой вопрос, насколько они глубоки и насколько оборудованы, чтобы обеспечивать автономную жизнь в течение долгого времени. Вот таких бункеров не так много», – пояснил он.

Что известно о бункерах Путина

Экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков рассказал, что в России полно бункеров на случай ядерной войны. У самого же Путина есть не один бункер. Гудков подтвердил, что Путин скрывается в бункере, который напоминает «целые подземные города».

В начале декабря 2022 года в СМИ появилась информация о том, что президент России Владимир Путин имеет разветвленную сеть секретных бункеров, расположенных от Москвы до Урала, и продолжает строительство подземных укрытий в стране. К тому же, у Путина есть официальная и неофициальная сеть бункеров.

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