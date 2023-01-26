«Беззубый и слабый умом»: Гиркин обрушился с критикой на Путина 26.01.2023, 15:16

1,886

Игорь Гиркин (Стрелков)

Экс-главарь боевиков «ДНР» предрек расчленение России.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) считает, что Владимир Путин не понимает, что Россия может прекратить свое существование после окончания войны.

Он процитировал российского диктатора, который заявил, что «цель войны - защита людей и защита самой России от угроз».

«Опять «масло масляное» и «ни два, ни полтора».... Но за то очень удобно - можно в любой момент заявить, что «люди и Россия теперь защищены, цели операции выполнены». Однако партнеры, понимаешь, опять не оценят и будут дальше воевать всерьез. С вполне конкретной целью - расчленения Российской Федерации. У которой настолько «беззубые» и слабые разумом/волей правители», - возмутился Гиркин заявлением Путина.

Ранее российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) высмеял Владимира Путина, сравнив его с Владимиром Зеленским.

Бывший главарь боевиков «ДНР» отметил, что президент Украины прилетел в Бахмут, где наградил бойцов ВСУ. Российский диктатор, по мнению Стрелкова, на такое не способен.

Также Гиркин считает, что Владимир Путин сделал уже не первый шаг к капитуляции РФ в войне против Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».