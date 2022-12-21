Гиркин унизил Путина 3 21.12.2022, 8:10

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Игорь Гиркин (Стрелков)

Бывший главарь боевиков «ДНР» едко высмеял трусость главы РФ.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) высмеял Владимира Путина, сравнив его с Владимиром Зеленским, сообщает («Главред» https://glavred.info/ukraine/girkin-sravnil-zelenskogo-i-putina-uniziv-rossiyskogo-diktatora-10434704.html).

Бывший главарь боевиков «ДНР» отметил, что президент Украины прилетел в Бахмут, где наградил бойцов ВСУ. Российский диктатор, по мнению Стрелкова, на такое не способен.

«Владимир Владимирович награждает своих героев прямо в Кремле... Вглядитесь в эти честные мужественные лица, полюбуйтесь гордой осанкой героев. Ну и кто мотивировал своих воинов и чиновников на дальнейшее сражение лучше? Для меня ответ очевиден. Вся «Донецкая Народная Республика», обожающая своего «главу» Дениса Владимировича всего чуть меньше, чем Владимира Владимировича - в экстазе и готова на новые великие свершения…», - иронизирует Гиркин.

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