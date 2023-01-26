В Украине выпустили конверт с Алесем Беляцким
- 26.01.2023, 16:32
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Также появилась марка с гербом «Погоня».
В Украине выпустили специальный конверт, посвященный лауреату Нобелевской премии мира из Беларуси Алесю Беляцкому. На это обратила внимание «Гродненская правозащита».
Также была выпущена марка с гербом «Погоня».
Инициатором данного издания стал общественный деятель из Тернополя Владимир Ханас. Конверты и марки он называет своеобразным символом поддержки и солидарности с белорусским народом.