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В Украине выпустили конверт с Алесем Беляцким

  • 26.01.2023, 16:32
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В Украине выпустили конверт с Алесем Беляцким
Алесь Беляцкий
Фото: Сергей Гриц

Также появилась марка с гербом «Погоня».

В Украине выпустили специальный конверт, посвященный лауреату Нобелевской премии мира из Беларуси Алесю Беляцкому. На это обратила внимание «Гродненская правозащита».

Также была выпущена марка с гербом «Погоня».

Инициатором данного издания стал общественный деятель из Тернополя Владимир Ханас. Конверты и марки он называет своеобразным символом поддержки и солидарности с белорусским народом.

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