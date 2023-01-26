Пластические хирурги назвали самого красивого мужчину в мире 14 26.01.2023, 19:38

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Реге-Жан Пейдж

Он идеален почти на 94%.

Британский актер Реге-Жан Пейдж, звезда сериала «Бриджертоны», является самым красивым мужчиной в мире благодаря пропорциям своего лица — они у него безупречны почти на 94%. Об этом сообщил руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне Джулиан Де Сильва, пишет таблоид Metro.

— Реге одержал победу благодаря своему классически красивому лицу и великолепным карим глазам. Его губы идеальной формы также получили высокую оценку, — сообщил Де Сильва, похвалив также гармоничное расстояние между глазами актера и расположение самих глаз.

В целом, по мнению хирургов, лицо «самого красивого на свете мужчины» идеально на 93,65%, но картину немного подпортил нос Пейджа — специалистам не очень понравились его длина и ширина, и актер получил за них сниженный балл.

Де Сильва объяснил, что вычисления проводились согласно выведенным еще древними греками канонам золотого сечения (правила соотношения частей и целого), с помощью которого можно измерить физическое совершенство. Эти принципы хирурги используют и в планировании пластических операций.

Cледом за 34-летним британцем расположились австралийский актер Крис Хемсворт, американский актер Майкл Би Джордан и британский певец Гарри Стайлс.

А чуть раньше хирурги назвали самой красивой женщиной в мире британскую актрису Джоди Комер, сыгравшую в сериале «Убивая Еву»: согласно стандартам золотого сечения, ее лицо гармонично на 94,52%.

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