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В Украине ликвидировали российского массового убийцу с необычной «биографией»

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  • 27.01.2023, 8:33
  • 9,662
В Украине ликвидировали российского массового убийцу с необычной «биографией»

В РФ преступника похоронили с «геройскими почестями».

ВСУ ликвидировали наемника ЧВК «Вагнера» Александра Ситавичуса. В России он был осужден к 21 году колонии за тройное убийство, сообщает издание «Кавказ. Реалии».

Вместо того, чтобы еще 16 лет отбывать срок, Ситавичус отправился на войну в Украину в рядах «вагнеровцев».

По сообщению СМИ, в 2014 году он участвовал в аннексии Крыма и даже получил медаль от Шойгу и письмо от Путина.

До 2017 года Ситавичус был атаманом хуторского казачьего общества, но в 2017 году сложил полномочия в связи с длительным отсутствием – Ситавичус участвовал в войне на Донбассе.

Во время новогоднего застолья в России боевик расстрелял из автомата посетителя кафе «Огонек» и ди-джея. Выйдя на улицу, он выстрелил в сидевшего в автомобиле незнакомого ему человека, который также впоследствии умер.

Преступление Ситавичуса тогда оправдывали его «братья-казаки», мол, мужчина мстил за изнасилования девушки «представителями местной этнической преступной группировки».

В России Ситавичуса похоронили с геройскими почестями. На похоронах включили гимн РФ и привезли юнармейцев.

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